Manisa FK’da kombine bilet fiyatları belli oldu

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Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.

2021 2022 TFF 1. Lig Futbol Sezonu kombine satışları önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Taraftarlar, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alımı işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Manisa FK’nın 20212022 sezonu kombine bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: “Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL, Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL, Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL.”

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