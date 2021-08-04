Alaşehir Belediyesi ekipleri Buldan yangınına koştu Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu ilçe Alaşehir Belediyesinden destek geldi Yangın söndürme çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hem mağdur vatandaşlara destek verdi hem de kısa mesajlarla vatandaşlara çağrıda bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu ilçe Alaşehir Belediyesinden destek geldi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu hem mağdur vatandaşlara destek verdi, hem de kısa mesajlarla vatandaşlara çağrıda bulundu.



Alaşehir Belediyesi ekipleri Buldan Türlübey köyünde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. Dün gündüz saatlerinde kontrol altına alınan ancak gece saatlerinde tekrar başlayan yangına çevre il ve ilçelerden söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri katıldı. Alaşehir Belediyesi iş makineleri ve ekipleriyle birlikte katıldığı söndürme çalışmalarına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bizzat katıldı. Söndürme çalışmalarına koordinatörlük ederek destek veren Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "TürlübeyKarakaya arasında çıkan yangın alanındayız, dağın etrafını çevirerek, Denizli yönüne gitmesine engel olacağız. Dozerlerimiz araya yol açarak, yangının yayılmasını engelleyecek. İnşallah yangını burada durduracağız." dedi. Türlübey köyü bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Başkan Öküzcüoğlu mesajla uyardı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediyede kayıtlı 10 bin 500 aileye mesaj göndererek, hem yangında zarar gören vatandaşlara yardım kampanyasına destek vermelerini, hem de yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını, yeşil alanlarda ateş yakmamalarını, tanımadıkları veya şüphelendikleri bir durum olduğunda 153 ve 155 nolu telefona bilgi vermelerini istedi.



Cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Sevgili vatandaşlarımız güzel ülkemizin bir çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele ettiğimiz ve hepimizin içinin de yandığı şu günlerde, lütfen yeşil alanlarda ateş yakmayalım, izmaritleri ve yanıcı çöpleri bilinçsizce doğaya bırakmayalım, anız yakmayalım. Yeşil alanlarımız için tehdit oluşturabilecek herhangi bir durum görürseniz lütfen 153 ya da 155' i arayınız. Ülkemizin bir çok noktasında çıkan yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza yardım edebilmek için gerekli olan; battaniye, kıyafet (iç çamaşırı, tişört, şort ve eşofman altı) kedi ve köpek mamalarını Cumhuriyet Meydanı'ndaki Zabıta Karakoluna bırakabilirsiniz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerine yer verdi.

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