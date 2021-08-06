Manisa Valiliğinden kazayla ilgili açıklama: 6 ölü, 37 yaralı

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Manisa Valiliği, Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu, 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Manisa Valiliği, Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’ sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

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