'KAZAYLA UYANDIK'
Manisa'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i yabancı uyruklu 42 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastanede tedavisi tamamlanan yolcu, kaza anını anlatırken, şunları söyledi:
"Otobüste saat 04.30 sıralarında uyuyorduk, kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin, yardımcısı olsun. Otobüsteki herkes uyuyordu, kazayla uyandık. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul´da başka otobüsle değişiklik yaptık. Otobüs yetişemediği için uyandık, kazayı gördük. Benim durumun diğerlerine göre çok iyi çok şükür. Aydın Söke´ye gidiyorduk."Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN
2021-08-06 12:10:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.