Evsel atıkların trenle taşınması için çalışmalar devam ediyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, TCDD Demiryolu Modernizasyon Servis Müdürü Mustafa Keskin ve TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can ile birlikte, evsel atıkların trenle taşınması projesi kapsamında taşıma istasyonlarında incelemede bulundu.

Yeşil ve sağlıklı bir gelecek için yatırım ve çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların trenle taşınması projesiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, TCDD Demiryolu Modernizasyon Servis Müdürü Mustafa Keskin ve TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Cüneyt Can ile birlikte atık taşıma istasyonlarında incelemede bulundu. Mevcut alanlarda fizibilite incelemesi yapan Öztürk ve beraberindekiler, “Şuan mevcutta hazır durumda bulunan Akhisar Süleymanlı taşıma istasyonuyla, Muradiye Mahallesinde yapımı devam taşıma istasyonunda incelemede bulunduk. Yaptığımız incelemede evsel atıkların trenle taşıması ve aktarımı konusunda yerinde görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

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