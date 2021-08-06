MASİDAP yanan ormanların yeşertilmesi için destek verecek

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner günlerdir yanan orman alanlarının yeniden yeşertilmesi için platform olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner yaptığı açıklamada, “Devletimiz dört bir tarafta çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürürken, aynı zamanda ülkemizdeki birlik ve beraberliği hedef alan yalanlarla dolu bir yangınla da mücadele etmek durumunda kalmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş olup, devlet millet beraberliği ile bu zor dönemin üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Devletimizin ülke tarihinde yaşanan her türlü zorluk ve sıkıntıda milletinin yanında olduğunu, mağduriyet yaşayan her bir ferdin yaralarını büyük bir ivedilikle sardığına pek çok kez şahit olduk. Devletimizin yine aynı hassasiyetle, yaşanan her bir mağduriyeti titizlikle gidereceği konusunda inancımız tamdır. Bu zor dönemde ormanlarımız için seferber olunmuşken, devletmillet beraberliğini bozacak, verilen mücadeleye gölge düşürecek girişimlerden kaçınılması gerektiği, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu göz ardı edilmemelidir. Yaralarımızı ancak bir iken, birlikteyken sarabiliriz. Manisa Sivil Dayanışma Platformu olarak; canları pahasına mücadeleye devam eden tüm kamu görevlileri ve sivil vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, ölenlere rahmet diler, her hâl ve şartta ülkemizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerini kullandı.

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