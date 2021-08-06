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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik ŞEGEM’in LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

İHA

Başkan Çelik ŞEGEM’in LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (ŞEGEM) düzenlenen LGS Kursları ile sınava hazırlanan ve istedikleri liseleri derece yaparak kazanan öğrencileri misafir etti. Başkan Çelik, ŞEGEM’in şampiyonlarını ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.
İyi bir lise hedeflerine ŞEGEM’de düzenlenen LGS Kursları ile hazırlanan 100 öğrenciden 6’sı, yüzde 10’luk dilimde yer alarak, büyük bir başarıya imza attı. Sınav sonrası yapılan yerleştirmelerde de ŞEGEM öğrencileri elde ettikleri dereceler ile istedikleri liselere yerleşti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’de büyük başarı elde eden ve istedikleri liselere derece yaparak giren ilk üç ŞEGEM öğrencisini misafir etti. 0,21’lik puan dilimine girerek Manisa Fen Lisesi’ne yerleşen Zeynep Tuba Güney, 0,25’lik puan dilimiyle yine Manisa Fen Lisesi’ne yerleşen İbrahim Özdamar ve 5,85’lik puan dilimine girerek Fatih Anadolu Lisesine yerleşen Umut Çelebi’yi velileri ile birlikte misafir eden Başkan Çelik ŞEGEM’in şampiyonlarını çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.
Şampiyonları tebrik eden Başkan Çelik, “Çocuklarımızın Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. İnşallah liseyi de dereceyle bitirip en güzel üniversitelere kaydolsunlar. Vatana, millete, insanlığa hizmetkar olsunlar. Başarılı öğrencilerin arkasında fedakar anne babalar var. Ben tüm velilerimizi de kutluyorum. Onlara fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Öğrenci, veli ve kurum işbirliği birlikteliği başarıyı ortaya çıkarıyor. Başarı sürecinde emeği olan personellerimize ŞEGEM’deki hocalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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