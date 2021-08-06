Yunusemre'de Wushu Kung-Fu sporu büyük ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu Kung Fu kursu başladı. Yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar yaz aylarını spor yaparak değerlendiriyor.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kursları başladı. 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslar kapsamında çocuklar Wushu Kung Fu öğrenerek vakitlerini güzel değerlendiriyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Wushu Kung Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz okullarında yaklaşık 30 öğrenci antrenman yapıyor. Kitap okuma alışkanlığı ve disiplin kazanıyor. Çocuklarımızın ileride iyi bir sporcu olmasını sağlamak en büyük amacımız. Verdikleri desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk, Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Uzak doğu sporlarını çok sevdiğini belirten kurs öğrencisi Arda Terzioğlu ise duygularını, “Burada zamanım güzel geçiyor. Burada her türlü sporu yapıyoruz. Yusuf hocamız ile beraber güzel spor yapıyoruz. Birçok şey öğreniyoruz. Spor yaparak kendimizi bedensel ve fiziksel anlamda daha zinde hissediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz” sözleriyle anlattı. Kursiyerlerden Afra Betül Çetinkaya ise şunları söyledi: “Yıllardır Wushu yapıyorum. Yaz okulları bizlerin hem zaman hem de vakit anlamında çok güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz.”

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