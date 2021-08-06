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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor

İHA

Turgutlu Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı döşeme, yenileme, tamirat, boyama ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Yeni Mahalle Son Sokak, Ergenekon Mahallesi Barboros Hayrettin Paşa Sokak, Yakuplar Mahallesi ve Turgutlar Yolunda tamirat ve bordür çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Mahallesi Semerkant Sokakta ise 500 m2’lik parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Ergenekon Mahallesi Tuğrul Bey Sokakta parke taşı tamirat çalışmalarını tamamladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Fakültesinin zemin boyama, Necmettin Erbakan Parkı budama ve yeşil alanların bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca Akçapınar Mahallesi köy konağı boyama çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki ihtiyaçları tespit ederek hemşehrilerimize hizmet etme konusunda gerekli tüm çalışmaları büyük bir gayret ve özveri ile gerçekleştiriyor. Turgutlu’muzu daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

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