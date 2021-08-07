Turgutluspor’un sabah antrenmanına davetsiz misafir

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, sabah gerçekleştirdiği antrenmanında sahaya bir köpekle renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Turgutluspor sabah yaptığı çalışma öncesi cins bir köpek sahaya girdi. Futbolcularımızın yanına giden sevimli köpek, bir süre oyuncularımızla oynadıktan sonra sahayı terk etti. Oyuncularla birlikte saha içinde koşan ve kendisini sevdiren sevimli köpek, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.