Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞANOğuzhan KÖKÇÜOĞLU/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aynı anda 4 noktada birden çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Saruhanlı ilçesinin kırsal Çakmaklı ve Bahadır Mahalleleri arasındaki Karatepe mevkiinde, saat 14.11 sıralarında yangın çıktı. 4 noktada birden başlayan yangında dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saatte söndürülürken 2 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Saruhanlı Ersan ERDOĞANOğuzhan KÖKÇÜOĞLU

2021-08-07 18:42:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.