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Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

DHA

Soma'daki kazada 42 yaralıdan 33'ü taburcu edildi, ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 42 kişiden 9'nun hastanedeki tedavisi sürerken 33'ü taburcu edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri ise memleketlerine gönderildi.
Kaza, dün saat 05.00 sıralarında İstanbulİzmir karayolu Soma ilçesi kırsal Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine gitmekte olan Fikret Hataman'ın (51) kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, yolun sağında bekleyen Hasan Kılıç yönetimindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı. Kazada yolculardan hamile olan Gülsam Tozlu (30), Simay Çataltepe (8), Miraç Çurguş, Nurten Gökbak (49), İlknur Kadıpınar ile otobüsün muavini Arap Kefenek (46) yaşamını yitirdi, 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sı Balıkesir, 36'sı ise Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yolda fren izine rastlanmazken, otobüs şoförünün direksiyon başında uyumuş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralılardan hastanedeki tedavileri tamamlanan 33'ü taburcu edildi. Şuuru kapalı olan otobüs şoförü Fikret Hataman'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralının Manisa'daki hastanelerde tedavileri sürerken, ailelerinin isteği üzerine 1 yaralının Kocaeli, 3 yaralının da sevk edildikleri İzmir'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri ise memleketlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-08-07 18:51:14

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