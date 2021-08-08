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Sarıgöl jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Sarıgöl jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 313 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 290 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonda kubar esrar ve hint keneviri ele geçirdi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Trafik ekiplerince, ilçeye bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde alınan duyum üzerine, akşam saat 20.00 sıralarında H.S. (41) ve Y.A. (28) isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 1.290 gram kubar esrar, boyları 1 ve 2 metre arasında değişen 313 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 deste uyuşturucu madde içiminde kullanılan çarşaf kağıt ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmada alınacak ifadelerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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