Manisaspor’un geleceği emin ellerde

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Ege Gold Cup U17 Turnuvasına U15 takımıyla katılan Manisaspor’un gençleri şampiyonluğu final maçında penaltılarla kaçırdı. Normal süresi 11 biten final maçında Aydın Yıldızspor’a penaltı atışları sonucu 54 kaybeden Manisaspor U15 takımı büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Bir zamanlar Süper Lig’de Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça bahsettiren ve yaşadığı mali kriz sonucu bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Türk futbolunun efsane takımlarından Manisaspor’un altyapısı gelecek için umutlandırıyor. Manisaspor U15 takımı tek maç lig usulüne göre oynanan ve U17 takımlarının yer aldığı Ege Gold Cup Turnuvasında finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar’da oynanan finalde Aydın Yıldızspor takımı ile karşılaşan Manisaspor U15 takımı normal süresi 11 berabere biten mücadeleyi penaltılar sonucu 54 kaybederek ikinci oldu. Gençlerin başarısı Manisaspor’un geleceği için de umut verdi.

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