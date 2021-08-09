Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şahayar Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Üzüm toplayacak işçileri taşıyan Kazım Akduman (43) yönetimindeki 45 RVS 13 plakalı midibüs, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför Kazım Akduman, araçtakiler Elif Acar (40), Seda Nur Acar (16), Ceylan Zeybek (17) ve Tuğba Zeybek (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-08-09 11:13:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.