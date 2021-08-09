Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şahayar Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Üzüm toplayacak işçileri taşıyan Kazım Akduman (43) yönetimindeki 45 RVS 13 plakalı midibüs, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför Kazım Akduman, araçtakiler Elif Acar (40), Seda Nur Acar (16), Ceylan Zeybek (17) ve Tuğba Zeybek (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-08-09 11:13:21



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