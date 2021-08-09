Manisa FK'da kombineler satışta

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa Futbol Kulübü'nde kombineler genel satışa açıldı.
Kombine bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 175 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Kredi kartlarına taksit imkanı da sağlayan siyah-beyazlılar, yalnız Manisa FK logolu Passolig kartı sahiplerine sezonluk kombine bilet satışı yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlere stat kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak. Taraftarlardan aşı kartı veya maçtan 2 gün önce yapılmış PCR testi istenecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2021-08-09 14:35:02
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