Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Erkan (24), ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi´ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alaşehir yönünden İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi, Ali Erkan yönetimindeki 45 ZC 3246 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosiklet hurdaya dönerken, kazada ağır yaralanan Ali Erkan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Erkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-08-09 15:29:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.