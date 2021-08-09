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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın ilk ve tek belediye esports takımı Turgutlu Belediyesinden

İHA

Manisa’nın ilk ve tek belediye esports takımı Turgutlu Belediyesinden

Turgutlu Belediyesi Manisa’da bir ilke imza atarak bünyesinde esports takımı kurdu.
Turgutlu Belediyesi Çetin Akın’ın başkanlığa gelmesinin ardından birçok yeniliğe imza attı. Yaptığı ilklerle adından sıkça söz ettiren Turgutlu Belediyesi kuracağı esports takımıyla Manisa belediyeleri arasında ilk kez esports takımı kuran belediye olacak. FIFA21, Valorant ve PUBG Mobile oyunlarında kurulacak olan takımlarla mücadeleye etmeye başlayacak Turgutlu Belediyesi Esports Takımı için seçmeler başladı. 16 yaşından büyük oyuncular için www.turgutlubldesports.com ve sosyal medya hesaplarından başvuru yapılabilecek. 16 yaşından küçük oyuncular ise geliştirilmek üzere akademi oyuncusu olarak kabul edilecek. Turgutlu Belediyesi Esports takımlarının koordinatörlüğünü Ali İçen ve Yasin Berk Hız yapacak.
Gençlere yönelik birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Kurs Merkezi, Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi, Tercih Merkezimiz ile gençlerimizin her zaman yanında olduk. Şimdi de gençlerimizin yoğun zaman harcadığı bilgisayar oyunlarında Manisa’da bir ilki hayata geçiriyoruz. Kuracağımız esports takımlarıyla gençlerimizi sanal dünyada da destekleyeceğiz. Dünyada milyonlarca oyuncunun olduğu bir platformda Turgutlu Belediyesi olarak yer alacak olmak ve Manisa’da bir ilki başlatmak bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Tüm gençlerimizi Turgutlu Belediyesi Esports takımına katılmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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