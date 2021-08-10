Türk Kızılayı Manisa Şubesi ilkyardım ekibi göreve başladı İlkyardım ekibi ilk görevi Muğla'daki yangın bölgesi oldu

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı bünyesinde kurulan ilkyardım ekibi Muğla'daki orman yangınlarında görevi sırasında yaralanan orman ekiplerine müdahale ederek ilk görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanlığı bünyesinde ilkyardım ekibi kuruldu. Özellikle ülke genelinde meydana gelecek olaylarda ilkyardım ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kurulan ilkyardım ekibi, ilk olarak Muğla'daki orman yangınları bölgesine giderek ilkyardım desteğinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, “Ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı Türk Kızılayımız tüm birimleri, şubeleri, afet uzmanları ve gönüllüleri ile beslenme, giyim, hijyen ve barınma gibi birçok yardımını afet bölgesine ulaştırmaktadır. Bunlara ek olarak biz de Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak kurmuş olduğumuz ilkyardım ekibimizi yangın bölgesine gönderdik. İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürümüz Özlem Baran’ın öncülük ettiği ekibimiz Muğla’ya geçerek Kızılayımızın çalışmalarına destek olmuştur. Sonrasında ise Aydın Çine ilçesindeki yangın bölgesinde yangın söndürme ekiplerine ilk yardım yaparak yangının kontrol altına alınmasına kadar görevlerine devam ettiler” dedi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran ise yangın bölgesine ekibiyle birlikte geçerek orman yangınlarına müdahale eden orman, itfaiye ekipleri, askerler, çeşitli sivil toplum kuruluşları görevlileri ve gönüllülerine ilk yardım uyguladıklarını ifade etti. Baran, “Genelde düşmeye bağlı yaralanma, yanık, gözde yabancı cisim, alandaki yoğun kül yağmurundan kaynaklı ileri derecede göz hassasiyeti, uzun süreli çalışmadan kaynaklı şeker düşüklüğü, kazma kürekle çalışmaktan kaynaklı ele kıymık batması, haşerelerden kaynaklı alerjik reaksiyon gibi durumlar için ilk yardım uygulamalarımızı yaptık. Ekibimiz olarak ilk yardım bilgimiz ve deneyimimizle birlikte tüm afetlerde görev almaya hazırız” diye konuştu.

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