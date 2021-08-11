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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde meydana geldi. Salihli yönünden Köprübaşı yönüne giden H.A. (34) yönetimindeki 45 RG 548 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B. (44) yönetimindeki 45 AB 002 plakalı otomobille çarpıştı. Şerit ihlali sonucu meydana gelen ve otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Ayşe Toy (42) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 sürücü ile yolculardan G.Ç.(41) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-08-11 01:37:48

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