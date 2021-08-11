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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da çevreci yatırımlara yenileri ekleniyor

İHA

Manisa’da çevreci yatırımlara yenileri ekleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesinde inşa edilmesi planlanan 5 megavatlık güneş enerji santrali ile ilgili müjdeyi de paylaşırken, Selendi, Demirci ve Kırkağaç İlyaslar Mahallesinde yapılacak atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmaları ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısında MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan 5 megavatlık güneş enerji santrali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, “Daha yaşanılabilir bir Manisa için çevreci yatırımlara büyük önem veriyoruz. Enerji giderlerimizi azaltmak ve doğamızı korumak için güneş enerji santralleri inşa ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi daha önce Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimize ve Seyitli Mahallemize toplamda 2 megavatlık santrallerimizi kurduk ve enerji üretmeye başladık. İki tesisimizden yılda 3 milyon TL elektrik giderlerimizden tasarruf ediyoruz. Seyitli Mahallemize bir Güneş Enerji Santrali daha kazandıracağız. Kurulu gücü 5 megavat olacak tesis için gerekli izinler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alındı” dedi. İmar alanı ile ilgili gündem maddesi meclisten oybirliği ile geçti.

Başkan Ergün’den, Selendi, Demirci ve Kırkağaç’a müjde
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısında atıksu arıtma tesisi ve altyapı müjdeleri de paylaşıldı. Başkan Ergün, Selendi, Demirci ve Kırkağaç İlyaslar Mahallesinde yapılacak atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmaları ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.
İlçelerle ilgili bilgileri paylaşmadan önce yapılan atıksu arıtma tesisi yatırımlarını da anlatan Başkan Ergün, “Gediz ve Bakırçay’da evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçmek için atıksu arıtma tesislerine ve altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Manisa ilimiz genelinde 19 atıksu arıtma tesisimizle bugüne kadar 243 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirdik. Tesislerimize yaptığımız yatırım ise tamı tamına 325 milyon TL’dir” dedi.

Selendi’nin AAT ve altyapı ihalesi 5 Ağustos’ta yapıldı
Atıksu arıtma tesisi ve altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Başkan Ergün, “Sarıgöl ilçemize yeni bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını yapıyoruz. Bununla birlikte Selendi ilçemizde projelerini hazırladığımız atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarımızın ihalesi İller Bankası tarafından 5 Ağustos tarihinde yapıldı. İlçemize 39 kilometre kanalizasyon, 6 kilometre yağmur suyu ve 37 kilometre içme suyu hattı çalışması yapacağız. Ayrıca 15 bin kişiye hitap edecek modern bir atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Selendili hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Demirci’nin de kaderi değişecek
Demirci ilçesinin evsel nitelikli atıksuların arıtılması ve ilçe merkezinin altyapısını sağlıklı hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Demirci ilçemizde de 40 bin kişiye hitap edecek bir atıksu arıtma tesisiyle birlikte 80 kilometrelik kanalizasyon ve 76 kilometrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştireceğiz. İller Bankası, bu yatırımlarımız için 11 Ağustos’ta ihaleye çıktı. Demirci’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İlyaslar AAT’nin ihalesi 24 Ağustos’ta yapılacak
Çevreci yatırımlar ile daha sağlıklı bir Manisa için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ergün, “Kırkağaç ilçemiz İlyaslar mahallesine yapacağımız atıksu arıtma tesisinin de 24 Ağustos’ta ihalesi yapılacak. Bu müjdeyi de Kırkağaç ilçemize vermiş olalım. Bu yatırımların yapılmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyor, Manisa’mıza ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Başkan Ergün ayrıca, Köprübaşı atıksu arıtma tesisi için de hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, kısa bir süre içerisinde çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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