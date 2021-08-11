Somaspor Yasin'i aldı

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SOMA (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, geçen sezon ilk yarıda Niğde Anadolu FK, ikinci devrede 1922 Konyaspor forması giyen forvet Yasin Abdioğlu ile anlaştı. Fransa doğumlu 25 yaşındaki forvet daha önce Kartalspor, Maltepespor, Anadolu Üsküdar, Anadolu Bağcılar, Erzin Bld, Pendikspor, Tarsus İY, Kahramanmaraşspor, Mamak FK kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Konya ekibinde 15 maçta 4 gol atan Yasin, bu sezon için anlaştığı Serik Belediyespor tarafından kiralık olarak Soma'ya gönderildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-08-11 12:16:43



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