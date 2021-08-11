Saruhanlı'dan Antalya ve Muğla'ya yardım

Saruhanlı Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve vatandaşların desteğiyle Antalya ve Muğla'daki yangınlardan zarar gören vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek yola çıktı.

Saruhanlı Belediyesine ait Tarık Almış Kapalı Spor Salonunda toplanan gıda ve erzak malzemeleri ile un, buğday, yem, zeytin ve zeytinyağı gibi yardım malzemeleri, Antalya'nın Manavgat İlçe Belediyesi ile Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesine ait yardım toplama merkezlerine ulaştırılmak üzere Saruhanlı'dan iki tır ile hareket etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan, Tariş Üzüm Birliği Başkanı Hayri Sarıgöl, Sınırlı Sorumlu Saruhanlı 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal, Meclis Üyeleri ve Muhtarlar ile birlikte bölgeye gelerek tırları yolcu etti.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlardan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"İlçemizdeki sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve değerli muhtarlarımızla birlikte organize bir şekilde hareket ederek yangınlardan zarar gören kardeşlerimiz için yardımları topladık. Yangınlarda mağdur olmuş vatandaşlarımız için, Allah rıza için toplamış olduğumuz yardımları Marmaris ve Manavgat'taki hemşerilerimize gönderiyoruz. Ben bu anlamda, esnaf ve sanatkarlar odası başkanıma, şoförler ve otomobilciler odası başkanıma, ziraat odası başkanıma, esnaf sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi başkanıma, TARİŞ Üzüm Birliği Başkanıma, Sınırlı Sorumlu Saruhanlı 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanıma, 50 muhtarıma, yardım ve bağış yapan tüm hemşerilerime şahsım, belediye ve sivil toplum örgütleri adına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun"

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