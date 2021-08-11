Akhisarspor'a deniz morali

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, tekne turuyla moral buldu. Yeşil siyahlı ekip, moral ve birliktelik sağlamak için Ayvalık'ta tekne turuna çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı gezide takıma Başkan Evren Özbey ve yöneticilerden Serhat Özbey de eşlik etti. Akhisarsporlular, gün boyunca denize girip kamp öncesi enerji depoladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2021-08-11 12:38:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.