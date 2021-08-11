Yunusemre ile resim yeteneklerini geliştiriyorlar

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda açılan yaz okullarında resim kursuna katılan öğrenciler, çizim yeteneklerini geliştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, düzenlediği yaz okulları ile çocukların tatillerini dolu dolu geçirmesine olanak sağlıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda resim yeteneğini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik açılan resim kursu ile çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Amaçlarının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi olduğunu belirten Resim Kursu Öğretmeni Merve Gaşi, 10 Eylül tarihine kadar kursun süreceğini ifade etti. Gaşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “20 Temmuz tarihinde kursumuz başladı. Kursumuzda 30 öğrencimiz var. 10 Eylül tarihine kadar da devam edecek. Resim yapmak çocuklarımız için iletişim, kendini ifade etme aracıdır. Resim çizerek çocuklarımız kendilerini daha rahat hissediyor. Motor becerilerini el kol koordinasyonunu geliştiriyorlar. Çocuklarımız kurslarda hayal güçlerini ortaya çıkartıyorlar. Bu sürecin sonunda çocuklarımız keyifli ve eğlenceli zaman geçiriyor. Resim dersi görmeyen çocuklarımız burada eğitimlerini tamamlıyorlar. Bu süreçte bize destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile ekibine ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.



“Her gün yeni şeyler öğrenmek çok güzel”

Resim yapmayı sevdiğini belirten Resim Kursu Öğrencisi Gülernaz Gündal kursta resim, çizim ve boyama yaptıklarını ifade etti. Gündal, “Burada resim yaparken çok güzel zaman geçiriyorum. Arkadaşlarımla güzel zaman geçiriyorum. Resim yapmak çok güzel. Eğleniyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğer kursiyer Aybüke Yolcu ise her gün yeni şeyler öğrenmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, “Resim çizmeyi çok seviyorum. Evde de resim çiziyorum. Eve gittiğimde anneme neler yaptığımızı anlatıyorum. İlk geldiğimde pergelle cetvel çalışması yapmıştık, çok eğlenmiştim. Her gün yeni şeyler öğrenmek çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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