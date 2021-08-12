Salihli Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya

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Uluslararası Dekaido Karate Turnuvasında mücadele eden Salihli Belediyespor Karate Takımı, Denizli’de 5 madalyanın sahibi oldu.

Denizli’de düzenlenen Uluslararası Dekaido Karate Turnuvasına, minik yıldız, ümit genç, U21 büyükler ve veteranlar olmak üzere 550 sporcu katıldı.

Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde 7 sporcu ile turnuvaya katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, madalya kazanan Belediyesporlu karatecileri tebrik ederek sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

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