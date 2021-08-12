Akhisarspor'da kamp başladı

AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarını 23 Temmuz'dan beri tesislerinde sürdüren Akhisarspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi. Yeşil-siyahlı ekip 23 Ağustos'a kadar sürecek kampta hazırlık maçları da oynayacak. Akhisar'da takımın Süper Lig'de yer aldığı dönemden bu yana forma giyen altyapı patentli oyunculardan Hasan Ali Adıgüzel'in ise alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Daha önce geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez diz çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Akhisarspor'da sezon öncesi Çekdar Orhan da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-08-12 11:02:44
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