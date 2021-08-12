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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür

İHA

Şehzadelerin kahramanlarına teşekkür

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Şehzadeler Belediyesi’nin Muğla’da çıkan yangınlarla mücadele için bölgeye giden 11 kişilik ekibini misafir ederek, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
Geçtiğimiz hafta Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını söndürmek için Şehzadeler Belediyesi de 11 kişilik ekip ile araçlarını bölgeye göndererek mücadeledeki yerini aldı. Orman yangınları ile 6 gün boyunca gece gündüz mücadele eden Şehzadeler Belediyesi ekibi görevini tamamladı ve döndü. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Şehzadelerin kahramanlarını belediyede misafir ederek, onlara gösterdikleri özveri için teşekkür etti.
Milas ve Bodrum’da etkili olan yangılarla mücadele için Şehzadeler Belediyesi’nin de 11 kişilik ekip, su tankerleri, arazi araçları, kamyon ve dozer gibi araçlarıyla bölgeye gittiğini kaydeden Başkan Çelik, “Mesai arkadaşlarımız orada 6 gün boyunca uykusuz, gece gündüz demeden, birçok riski de göğüsleyerek yöremizin yangınlardan kurtulması için can siperane mücadele ettiler. Onlar orada ike sürekli irtibat halindeydik. Bu görüşmelerimizden birinde AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekilimiz Sayın Murat Baybatur da yanımızdaydı. Ekibimiz döndükten sonra onları bir misafir edip, birlikte bir çay içelim ve kendilerine teşekkür edelim dediler. Bugün milletvekilimiz Sayın Baybatur ile birlikte kahramanlarımızı belediyemizde misafir ediyoruz. Birlikte çay içeceğiz Gerek belediyemizin personelleri gerekse de yangına karşı kahramanca mücadele eden tüm ekiplere, kamu personellerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah bir daha böyle bir musibet yaşatmasın. Doğal afetlerde önemli olan tek yumruk olabilmek, bir ve beraber olabilmektir. Çok şükür burada da Türkiye birliğini, beraberliğini göstermiştir. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de ekimiz ve araçlarımız ile bu mücadelede görev alarak üzerimize düşeni yaptık. Ben arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Muğla ve Antalya bölgelerinde çıkan orman yangınları ile çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını anımsatan AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, yangınla mücadeleye destek veren Başkan Çelik ve ekibine teşekkür ederek, “Binlerce hektar arazimiz, ormanımız küle döndü. Ciğerlerimiz yandı. Bu yangının daha da büyümemesi için başta Şehzadeler Belediyemiz olmak üzere AK Partili belediyelerimiz yangın bölgelerine müdahale ettiler. Bu vesile ile Şehzadeler ekibine teşekkür ediyorum. Canlarını tehlikeye atarak yangının söndürülmesi için 6 gün boyunca gece gündüz çalıştılar. Önemli bir vazifeydi üstesinden başarıyla geldiler. Sağlık sıhhat içinde dönmelerinden mutluyuz. Vefat eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, hükümetimiz yaraların sarılması için elinden gelen gayret ve desteği gösterecek. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır” ifadelerini kullandı.

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