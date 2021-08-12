Turgutlu Belediyesinden çöp konteynerlerinin temizliğine etkili çözüm

Turgutlu Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkması ve kötü kokunun oluşmaması için çöp konteynerlerinin dezenfekte çalışmalarını çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Su arıtmalı, geri dönüşüm sistemli, kaldırma özelliğine sahip, 230 bar basınçlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile düzenli olarak yıkanan çöp konteynerleri yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizlenmiş oluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri, bulunduğu yerden yıkama aracının içine alınarak yüksek basınçlı su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışma sonucunda çevre ve görüntü kirliliği ile kötü koku oluşumu engellenirken aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçiliyor.

Çöp konteynerlerinin temizliği hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Toplum sağlığının korunması adına cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerimizin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımızla gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizin düzenli olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kentimizde bulunan çöp konteynerleri hızlı, ekonomik, etkili ve çevreye duyarlı bir biçimde temizleniyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kentte yasayabilmemiz için çalışmalarımız devam ederken vatandaşlarımızın çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve poşetli çöplerini de çöp konteynerlerinin etrafına bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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