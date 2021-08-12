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Ateş savaşçılarının gönüllü gözcüleri ormanda kuş uçurtmuyor Yaşanabilecek yangına karşı ormanların gözetlenmesine gönüllüler de katkı veriyor Manisa’nın ormanları gönüllülerden oluşan drone kullanıcıları tarafından havadan denetleniyor Manisa’da ormanlara izinsiz giren 7 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı

İHA

Ateş savaşçılarının gönüllü gözcüleri ormanda kuş uçurtmuyor Yaşanabilecek yangına karşı ormanların gözetlenmesine gönüllüler de katkı veriyor Manisa’nın ormanları gönüllülerden oluşan drone kullanıcıları tarafından havadan denetleniyor Manisa’da ormanlara izinsiz giren 7 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı

Manisa’daki ormanlık alanlarda oluşabilecek risklere karşı yaklaşık 10 kişiden oluşan gönüllü İHA pilotları tarafından dronelerle havadan takip yapılıyor. Yabancı bir araç veya şüpheli birinin görülmesi durumunda jandarma ve orman ekiplerine haber veren gönüllüler sayesinde Manisa’daki ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınlar, anında müdahale ile büyümeden söndürülecek. Drone ile yapılan denetimlerde bugüne kadar ormanlara izinsiz girdikleri tespit edilen 7 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi.
Orman yangınların önlenmesi amacıyla orman işletme ekiplerince Manisa ormanlarında 7/24 gözetleme yapılıyor. Manisa ormanları, gözetleme kuleleri, güvenlik kameraları, termal kameralar, İHA’lar ile orman koruma ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. Yapılan gözetleme çalışmalarına son zamanlarda Manisa’da ehliyetli profesyonel drone kullanıcılarından oluşan gönüllüler de dahil oldu.
Drone ehliyetli, kamu kurumlarında görevli ve sivil vatandaşlardan oluşan ekipler, orman işletme müdürlükleri ve kolluk güçleriyle koordinasyon halinde ormanlara giriş ve çıkışlarını 7/24 gözlüyor.
Drone uçuşları sonrası, gönüllü İHA pilotları tarafından ormana giriş çıkışları tespit edilen vatandaşlar kolluk güçlerine bildiriliyor, güvenlik güçlerince haklarında işlem yapılıyor.

Ormanların korunmasına katkı sağlıyorlar
Drone ile gözetleme faaliyetlerine katılan Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, “Tüm Türkiye’de orman yangınlarının başladığı 27 Temmuz’dan sonra biz de Manisa’da yangınlara karşı nasıl katkı sağlarız diyerek arayışlara girdik. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği olarak birçok kişiye drone eğitimi verilmesi konusunda eğitimlerimiz oldu. Bu eğitimleri alan tüm arkadaşlarımıza ulaştık ve uygun olanların tespitini yaptık. Kamu kurumlarında çalışanlar, STK’larda çalışanlar, gazeteci arkadaşlarımız da var bunların arasında. Vakti uygun olanlar orman işletmenin verdiği riskli bölgelerde verdiği riskli saatlerde arkadaşlarımız uçuşları gerçekleştirdi. Yasak bölgelerde görmüş oldukları araç ve şahısları kolluk kuvvetlerine aktararak ormanlara zarar verilmesinin önüne geçildi. Biz de bu şekilde katkı sağlamaya çalıştık ne mutlu bize.” dedi.

“7 kişiye idari işlem uygulandı”
Konuya ilişkin olarak bilgi veren Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, 29 temmuz itibariyle Ormanların gözetimiyle ilgili farklı bir uygulama başlatıldığını belirterek, “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğümüzde bugün farklı bir uygulama yapmaya başladık. Jandarma Komutanlığımız, Emniyet müdürlüğümüz çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü drone kullanıcılarından oluşan bir grup ile ormanlarda çeşitli noktalarda, riskli olan noktalarda gözetleme işine başladık. Bu çalışmalarımızı 7/24 saat gece termal kameralarla uçuş yapabildiğimiz için buralarda gözetleme işine başladık. Orman Genel Müdürlüğümüz olarak İHA’larımız var. Bunlar ısı kaynaklarını 7080 hatta 100150 kilometreye kadar verebilmekte. Burada ilk müdahale aracımız var. İlk müdahale aracımız, su tankeri ve arazözle hemen çıkış yapabiliyoruz. BU arada gözden kaçabilecek ısı kaynağı olabileceği düşüncesiyle gönüllü drone kullanıcılarından oluşan güvenlik güçlerimizin de koordinasyonuyla çeşitli noktalarda drone ile uçuş yapıyoruz. Bu çalışmanın artılar şu; ormanlarımızda valiliğimizin aldığı kararla giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Halkımıza da bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gözden kaçan bazı vatandaşlarımız belki bilmedikleri için ormana giriş çıkış yapabiliyorlar. Bunun tespitini yaptık. 7 tane vatandaşımıza idari işlem yapmak üzere resmi işlem yapıldı. Bunları drone ile tespit ettik. Kimlik tespitleri kolay oluyor. 30’a yakın aktif gözetleme kulemiz var. Bunlarda da 7/24 gözetleme yapılıyor. Ekstra olarak drone çalışmasına başladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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