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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

İHA

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden ve kavşaktan dönüş almak isteyen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilirken, sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu STR Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan göre Adnan Can idaresindeki 35 KH 1925 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Ahmet Kalkan idaresindeki 21 BN 767 plakalı yolcu otobüsüne çarparak kontrolden çıktı. Çarpışma noktasından yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilen otomobilde, sürücü Adnan Can sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza dolayısıyla yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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