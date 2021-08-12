Yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Adnan Can, yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmirAnkara D 300 karayolunda meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Adnan Can yönetimindeki 35 KH 1925 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 21 BN 767 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Can yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Adnan Can, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-08-12 15:57:46



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