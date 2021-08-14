Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

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Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, aşılarını yaptırarak, mücadeleye destek veren Manisalılara teşekkür etti.

Manisa’nın, 'Düşük Riskli İller' arasına girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaştı. Manisa’nın Covid19’a karşı yüzde 75’i aşan aşılanma oranıyla 'Mavi'ye döndüğünü kaydeden Baybatur, mesajında, “Kıymetli Manisalı hemşehrilerim dün maviye yani tünelin sonundaki ışığa çok yakın olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışığı yakalamış durumdayız. Bu zorlu süreçte aşılarını yaptırarak mücadeleye destek veren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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