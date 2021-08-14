Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

İHA

Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, aşılarını yaptırarak, mücadeleye destek veren Manisalılara teşekkür etti.
Manisa’nın, 'Düşük Riskli İller' arasına girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaştı. Manisa’nın Covid19’a karşı yüzde 75’i aşan aşılanma oranıyla 'Mavi'ye döndüğünü kaydeden Baybatur, mesajında, “Kıymetli Manisalı hemşehrilerim dün maviye yani tünelin sonundaki ışığa çok yakın olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışığı yakalamış durumdayız. Bu zorlu süreçte aşılarını yaptırarak mücadeleye destek veren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ...
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
YEREL HABERLER Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
YEREL HABERLER Kula'da 7 dönüm zirai alan yandı
Somaspor idare etti
YEREL HABERLER Somaspor idare etti
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa ...
Dere yatağında 716 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Dere yatağında 716 kök kenevir ele geçirildi
Bu acıya yürek dayanmaz Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bu acıya yürek dayanmaz Sitenin bahçesinde fenalaşan ...
Manisa İtfaiyesi Kastamonu’da arama çalışmalarına destek veriyor
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesi Kastamonu’da arama çalışmalarına ...
Yağcılar Mahallesinde yol çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yağcılar Mahallesinde yol çalışması yapıldı
Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Manisa FK TFF 1. Lig'e galibiyetle başlamak istiyor
AK Parti'li Baybatur parti teşkilatında vatandaşları ağırladı
YEREL HABERLER AK Parti'li Baybatur parti teşkilatında vatandaşları ...
Yaralı baykuşu hayvansever kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı baykuşu hayvansever kurtardı
Memurlar beklentilerinin karşılanacağı teklif istiyor Memur-Sen Manisa Şubesi düzenlediği basın açıklamasıyla hükümetten beklentilerini anlattı Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner: “Beklentilerimizi karşılayacak teklif, enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz”
YEREL HABERLER Memurlar beklentilerinin karşılanacağı teklif ...
Turgutlu Stadı'nda geri sayım
YEREL HABERLER Turgutlu Stadı'nda geri sayım
Manisa'da yapılan otobüs denetimlerinde 39 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Manisa'da yapılan otobüs denetimlerinde 39 bin TL ...
Manisa FK tarihi sınavda
YEREL HABERLER Manisa FK tarihi sınavda
Turgutluspor’un yapımı devam eden stadını incelediler
YEREL HABERLER Turgutluspor’un yapımı devam eden stadını incelediler
Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki Nira, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sitenin bahçesinde fenalaşan 10 yaşındaki Nira, ...
Başkan Ergün Muhtarlık İşleri şube müdürleri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün Muhtarlık İşleri şube müdürleri ile ...
Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü
Alaşehir iş dünyasından Türkiye şampiyonlarına övgü
YEREL HABERLER Alaşehir iş dünyasından Türkiye şampiyonlarına övgü
Manisa Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı ...
MASKİ, ‘Sıfır Atık Belgesine’ layık görüldü
YEREL HABERLER MASKİ, ‘Sıfır Atık Belgesine’ layık görüldü
Manisa’da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında Manisa’da cinayet, husumetli olduğu kişiyi tabancayla öldürdü 70 yaşında katil oldu
YEREL HABERLER Manisa’da cinayet: Ölen de öldüren de 70 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.