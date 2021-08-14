Salihli Belediyesinden üreticiye 'Kantar' desteği Poyraz Mahallesine 60 tonluk kantar kuruldu

Salihli Belediyesi tarafından kırsal Poyraz Mahallesine 60 ton kapasiteli kantar kuruldu. Poyraz başta olmak üzere Kemer, Kale, Hacıdır ve Gökeyüp mahallerine hizmet verecek olan kantar hizmete başladı.

Salihli’de 102 mahalleye hizmetlerini sürdüren Salihli Belediyesi, mahallelerin taleplerini de bir bir yerine getiriyor. Salihli Belediyesi vatandaşların talebi üzerine Poyraz Mahallesine 60 ton kapasiteli kantar kazandırıldı. Belediye Başkanı Zeki Kayda, kantarın tüm çiftçilere ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Poyraz Mahalle Muhtarı Zeki Girgin de mahallesine 60 ton kapasiteli kantarı kazandıran Salihli Belediyesine teşekkür etti.



Çevre mahalleler faydalanacak

Poyraz Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek talepleri dinleyen Başkan Kayda, kendisine iletilen taleplerin ise en kısa sürede çözüleceğini söyledi. Bölge halkının talebi doğrultusunda büyük ihtiyaç duyulan 60 ton kapasiteli kantarın Poyraz Mahallesine kazandırıldığını belirten Başkan Kayda, “Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan üreticilerimizin işini kolaylaştırmak için Poyraz Mahallemizde yapımı tamamlanan kantar, sadece Poyraz mahallemize değil aynı zamanda Kale, Kemer, Hacıdır ve Gökeyüp mahallelerimize de hizmet verecek. 102 mahallemize tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor” dedi.



“Güzel hizmetler kazandırıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Poyraz Mahallesindeki gençlerin hizmetine spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Bunlar hep Cumhur İttifakının gücü sayesinde oluyor. Salihli Belediyesi olarak bu gücü kullanarak ilçemize ve 102 mahallemize en güzel hizmetleri kazandırmak istiyoruz. Bana ilettiğiniz yol ve asfalt taleplerinizi en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

Başkan Kayda’nın Poyraz Mahallesi ziyaretinde Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, belediye meclis üyeleri ve belediye daire müdürleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.