Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Manisa'daki çalışmaları inceledi

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya geldi. Ökten, restorasyonu devam eden Manisa Ulu Camii ve Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii’nde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Manisa’ya gelen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten, beraberindeki İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ve İzmir Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Burak Kaynak ile birlikte ilk olarak Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Ökten ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün Manisa’daki vakıf eserlerine yaptığı katkılarından ve misafirperverliğinden dolayı Vali Karadeniz’e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten beraberindeki Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven ve Bölge Müdür Yardımcısı Kaynak ile birlikte restorasyonu devam eden Ulu camide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ökten, Manisa Ulu Camii ve Osmanlı döneminde yaptığı eserlerle dünya tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii’nde yaptığı incelemelerin ardından sırasıyla, Manisa Mevlevihanesi, Kırkağaç'ta restorasyonu devam eden Karaosmanzade Camii ve Soma’da bulunan Hıdırbey Camii'ni ziyaret etti.

Ökten, ziyaret ve incelemelerinin ardından İzmir’e gitmek üzere Manisa’dan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.