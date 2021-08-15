Rıdvan Aykan yuvaya geri döndü Turgutluspor orta sahasına takviye

Yeni sezon öncesi çalışmalarına ve transferlerine devam eden Turgutluspor, Turgutluspor'un altyapısından yetişerek profesyonel olan ve birçok takımda oynayan orta saha oyuncusu Rıdvan Aykan'ı renklerine bağladı.

Turgutluspor’un alt yapısında yetişip profesyonel olan ve Aydınspor, Torbalıspor, Evrensekispor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, Denizli Belediyespor, Cizrespor, Menemen Belediyespor, Kütahyaspor, Aliağa FK, Kartalspor, Gölcükspor ve son olarak Belediye Derincespor formaları giyen Rıdvan Aykan futbola başladığı Turgutluspor'a dönerek imza attı.

Turgutluspor Irlamaz Tesislerinde yapılan imza töreninde, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci’nin de hazır bulunduğu törende resmi sözleşmeye imza atan Rıdvan Aykan, "Bu takımın alt yapısında yetişip profesyonel oldum. Artık yuvama geri döndüm, bu arma ve forma benim için çok kutsal. Bu şehir için yeniden mücadele etmek beni heyecanlandırıyor. Turgutluspor forması için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: "Rıdvan bu şehrin evladı ve takımımızda görmek bizleri mutlu etti. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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