Kula’ya yeni şantiye alanı yapılacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kula ilçesinde İlçe Şefliğini ziyaret ederek, şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çevik, ilçede yeni şantiye alanı oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kula ilçesinde İlçe Şefliğini ziyaret ederek, idarenin çalışmaları hakkında İlçe Şefi Tuğba Ural’dan bilgi aldı. Çevik, ardından şantiye alanında incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Atık Su Arıtma Dairesinden Şube Müdürü Kürşat Kalemci ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte şantiye alanı içerisinde Abone İşleri, İçme Suyu, Çevre Koruma, Kanalizasyon ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan alanları gezdi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ilçede yapılan çalışmalar için malzemelerin bulunduğu şantiyenin ilçeye hizmet noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

“Donanımlı olmak zorundayız”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Kula ilçemizdeki şantiye alanımızda hizmetlerimizde kullandığımız malzemelerimiz temin ediliyor. İçme suyu ve kanalizasyon hattı borularımız, sondajlarımızda kullandığımız dalgıç pompalarımız, motopomplarımız dahil hepsi malzeme depomuzda yer alıyor. Nerede bir ihtiyaç ortaya çıkarsa ekiplerimiz buradan temin ettiği malzemelerle çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda ilçemize donanımlı bir şekilde daha hızlı hizmet vermek için şantiye alanımızda sürekli olarak düzenlemeler yapıyor ve incelemeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni şantiye alanı oluşturmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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