Somaspor transferi noktaladı



SOMA (DHA) - TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor'da Bolu'daki 11 günlük kamp dönemini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemür, transferde kadrolarını da tamamladıklarını söyledi.

Son olarak Serik Belediyespor'dan forvet Yasin Abdioğlu'nu alan siyah beyazlı ekipte Basatemür, "Bolu kampı son derece verimli geçti. Kampta tam kadroyduk. Sakatlık yaşamadan tam kadro çalışıp hazırlık maçı oynama imkanı bulduk. Bu kampta yeni ve eski oyuncularımız kaynaştı. Hazırlık maçlarını güçlü rakiplerle oynadık. Zorluk dereceleri yüksekti. O açıdan da çok verimli oldu. Kesinlikle skora takılmadan oynadığımız oyuna bakıyoruz, gelişimimize bakıyoruz" dedi.

Yeni sezon öncesi transferde çok sayıda genç oyuncu aldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bütçemize uygun davranarak iyi bir takım oluşturduk. Takımızdan memnunum. En son forvet oyuncusu Yasin Abdioğlu'nu aldık. O da aramıza katılınca transferi noktalamış olduk. Sadece Yasin aramıza geç katıldı ancak onun da Serik Belediyespor'da 10-12 günlük antrenmanı vardı.

Biz her zaman olduğu gibi en iyisine talibiz. Korkmadan, cesaretli bir şekilde, özgüvenli bir şekilde lige hazırlanıyoruz. Daha öncede tüm maçlarımızı böyle oynadık. İnşallah yenisi olduğumuz ligi de böyle oynayacağız. Taraftarımızın keyif alacağı bir takım haline gelmek üzereyiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-08-16 11:14:42



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