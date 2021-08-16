Alaşehir Kongresinin 102. yılı anısına 'Kitap Fuarı' açıldı

Alaşehir Kongresi’nin 102. yılı anısına Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda 'Kitap Fuarı' açıldı.

Alaşehir Kongresinin 102. yılı anısına gerçekleştirilen Kitap Fuarının açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kitap Fuarı 1628 Ağustos tarihleri arasında, her gün saat 10.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olacak.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Okuyan insan, düşünen, yorumlayan ve fikir üretebilen insandır. Ancak bunları yapabilmek için de kitap okumak gerekir. Ne yazık ki günümüzde her gün kitap okuma oranımız azalmaktadır. Vatandaşlarımızı çocukluk çağlarından başlayarak, en yaşlı gruplara kadar okumaya teşvik etmek için, Alaşehir Kongresi’nin 102. yılı anısına kitap fuarı açtık. İki hafta süreyle açık kalacak olan kitap fuarına tüm vatandaşlarımız bekliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın, okuma, düşünme, yorumlama ve fikirlerini anlatabilmeleri için, okumalarını sağlamak. Anne ve babaları çocuklarını mutlaka fuara getirmelerini istiyoruz." dedi.

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