Şehzadeler HEM'den sürücü kurslarına 100 yeni trafik ve çevre ile direksiyon öğretmeni

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, 2021 yılı içerisinde açtığı 'Motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticiliği' kursunu başarıyla tamamlayan yaklaşık 100 kursiyeri için oryantasyon kursu açtı.

Manisa’daki sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı “Trafik ve çevre” ile "Motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticiliği' kursunu tamamlayan kursiyerler için işe girerken ihtiyaç duydukları oryantasyon belgesi için kurs açıldı.

2021 yılı içerisinde açılan kurslarda belgelerini almaya hak kazanan yaklaşık 100 eğitmen, 20’şerli guruplar halinde 5 ayrı sınıfta oryantasyon eğitimlerini tamamlayacak.

Açtıkları kurslara Manisa merkez ve ilçeleri dışında Denizli ve Uşak gibi çevre illerden de yoğun katılım olduğunu hatırlatan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, belgelerini alan kursiyerlerin sürücü kurslarındaki ihtiyaçlara göre işbaşı yapabileceklerini ifade etti.

Açtıkları kurslarla istihdam oluşturduklarını vurgulayan Tire, “Sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine açtığımız kurslarda belgelerini alan kursiyerlerimizin ihtiyaç duyduğu oryantasyon belgesi içinde kurslarımızı açmaya başladık. Toplam 5 ayrı gurupta eğitimlerini tamamlayacağız. Belgelerini alan kursiyerlerimiz ihtiyaç duyulan sürücü kurslarında işe başlayabilirler.” diye konuştu.

Tire, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2021 yılında toplam 206 kurs açtığını ve bu kurslarda 4 bin 120 kursiyerin sertifikalandırıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.