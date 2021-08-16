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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlusporlu futbolcular aşure dağıttı

İHA

Turgutlusporlu futbolcular aşure dağıttı

Turgutlu Belediyesi’nin, muharrem ayı dolayısıyla organize ettiği aşure hayrına Turgutluspor Kulüp Başkanı ve futbolcular da katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Turgutlu Belediyesinin eski belediye binası önünde gerçekleşen aşure hayrına katılan Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci, Altyapı Koordinatörü Tufan Saraç, futbolcular Marvin Sinan, Sinan Özkara, Yiğit Utku Gök ve Serper Çağlar’a, aşure hayrına katıldıkları için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın teşekkür etti. Futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kurulan aşure tezgahının arkasına geçen futbolculardan Marvin Sinan ve Sinan Özkara, alandaki vatandaşlara aşure ikram etti. Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Turgutluspor olarak her zaman sosyal projelerin içerisinde olduklarını söyledi.

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