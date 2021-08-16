Tirkeş’te yeni nesil su sayaçlarının montajına başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısı yenilenen Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş mahallesindeki su sayaçlarının yeni nesil uzaktan okumalı mekanik su sayaçlarıyla değişimine ve parsel dışına alınarak muhafaza kutularının montaj çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısı yenilenen mahallelerdeki su sayaçlarının yeni nesil uzaktan okumalı mekanik su sayaçlarıyla değişimine ve parsel dışarısına alınarak muhafaza kutularının montaj işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda alt ve üstyapısı MASKİ tarafından yenilenen Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş mahallesinde su sayaçlarının değişimi ve muhafaza kutularının montaj çalışmaları başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş bu sistem ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet götürüleceğini bildirdi. Daire Başkanı Akbaş’a Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik personel de eşlik etti.

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hedefleri doğrultusunda vatandaşa verilen hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Özellikle kırsal mahallelerimizde su sayaçlarının evlerin bahçelerinde kalmasından dolayı sayaç okuma konusunda sorunlar yaşanabiliyordu. Yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlar sayesinde personelimiz araç içerisinde ya da sokakta yürüyerek okuma işlemini gerçekleştirebilecek. Hem personelimiz daha kısa sürede okuma işlemlerini gerçekleştirecek hem de MASKİ olarak kamusal kaynakların korunmasında ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Yaptığımız bu çalışmalardan dolayı da vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.



MASKİ’den vatandaşları rahatlatan çalışma

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Ulucami mahallesi Hoca Nasrettin Sokakta parsel içerisinde kalan ana kanalizasyon hattında yaptığı çalışma ile imar yoluna deplasesini sağladı. Yapılan çalışma ile kanalizasyon hattında yaşanabilecek sorunlara karşı müdahaleler kolaylaştırılırken bölgede yaşayan vatandaşların da sorunları çözüme kavuşturuldu.

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