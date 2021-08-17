Urganlı alt ve üstyapısıyla daha modern bir hale gelecek

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı mahallesine bir ziyarette bulundu. Mahallede devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Daire Başkanı Emir, çalışmalar tamamlandıktan sonra Urganlı’nın alt ve üstyapısıyla modern bir hal alacağını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerini kapsayan alt ve üstyapı dönüşümlerinde önemli bir yol kat edildi. Proje kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları devam eden Urganlı mahallesine, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir bir ziyarette bulundu. Ziyarette Daire Başkanı Emir’e MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel de eşlik etti. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Daire Başkanı Emir, mahalledeki alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutuları montajlarının MASKİ tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacağını söyledi.



Urganlı’nın evsel nitelikli atıksuları Turgutlu AAT’ye deşarj edilecek

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak birçok mahallede alt ve üstyapı dönüşümlerini tamamladıklarını belirtti. Emir, “Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerini kapsayan proje kapsamında Yeniköy mahallesindeki çalışmalarımızı tamamladık. Beldeden mahalleye dönüşen Urganlı’da da kanalizasyon hattı çalışmalarını yarılarken içme suyu hattı çalışmalarımızda ise sona yaklaştık. Albayrak kollektör hattımızda yaptığımız uzatma çalışmalarının tamamlanmasıyla da Urganlı’nın evsel nitelikli atıksuları Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine deşarjını sağlayacağız. Bir yandan da kilitparke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapılan tüm çalışmalar tamamlandığında Urganlı Mahallemizde 26 milyon TL maliyet ile 24 bin metre kanalizasyon, 27 bin 500 metre içme suyu hattı ve 220 bin metrekare üstyapı yenilenmiş olacak. Akçapınar mahallesinde inşaatında sona yaklaştığımız 600 metreküplük içme suyu deposu ile de Yeniköy ve Urganlı mahallelerine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacağız. Urganlı mahallesi altyapı olarak daha sağlıklı ve modern bir hale gelmesinin yanı sıra döşenecek olan kilitparke taşlarıyla da daha güzel bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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