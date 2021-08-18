Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor

İHA

Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor

– Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında kendini geliştirince, internetten satışına başladı. Kabakları birer sanat harikasına dönüştüren Özcan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi. Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.
Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, “Kabak süsleme sanatıyla Bodrum’da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti ve korona virüs salgını sürecinde evde oturduğum sırada internetten kabak süsleme sanatını gördüm. Daha sonra kabak süsleme yapmaya karar verdim. Makinesini getirttim ve burada hobi olarak başladım. Bu işe hobi olarak başladım ama talepler de gelmeye başladı. Bunun üzerine taleplere yetişmeye çalıştım ancak talepler de arttı. Bu seferde kabak bulmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bunun üzerine de kendi yerime kabak ekerek bu sorunu çözmeyi hedefliyorum” dedi.
Evinin bahçesine kabak ekerek tedarik sorununu da çözen Özcan, internet üzerinden satış yapmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Beydere Barajı 2022’ye hazır
YEREL HABERLER Manisa Beydere Barajı 2022’ye hazır
Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'
YEREL HABERLER Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara ...
Manisalı judoculardan Letonya’da büyük başarı
YEREL HABERLER Manisalı judoculardan Letonya’da büyük başarı
Turgutlu tarihine iki önemli katkı
YEREL HABERLER Turgutlu tarihine iki önemli katkı
Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu
Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu
YEREL HABERLER Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu
Hem tasarruflu hem daha aydınlık
YEREL HABERLER Hem tasarruflu hem daha aydınlık
Urganlı alt ve üstyapısıyla daha modern bir hale gelecek
YEREL HABERLER Urganlı alt ve üstyapısıyla daha modern bir hale ...
Sosyete pazarı ve sebze meyve pazarı her salı Millet Çarşısında
YEREL HABERLER Sosyete pazarı ve sebze meyve pazarı her salı Millet ...
Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı
Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden ...
Manisa’da yurt dışına kaçırılmak üzere olan lahit ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da yurt dışına kaçırılmak üzere olan lahit ele ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Tır motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı
Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu kavgasına 3 gözaltı daha
YEREL HABERLER Polisin ayırmaya çalışırken bıçaklandığı komşu ...
Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın başvuru MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı adayların yoğun ilgisiyle başladı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi için 2 bine yakın ...
Manisa, aşılamada 'mavi' kategoriye geçti
YEREL HABERLER Manisa, aşılamada 'mavi' kategoriye geçti
Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar ...
Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
YEREL HABERLER Manisa'da çiftlik evinin garajında yangın
Kula'da 600 balya saman küle döndü
YEREL HABERLER Kula'da 600 balya saman küle döndü
Tirkeş’te yeni nesil su sayaçlarının montajına başlandı
YEREL HABERLER Tirkeş’te yeni nesil su sayaçlarının montajına ...
Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı Odun ateşinden sıçrayan alevler kapalı garajı sardı Yaklaşık 200 bin TL zararın meydana geldiği yangın büyük paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Salça yapımı için yakılan ateş garajı yaktı Odun ...
Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yunusemre'de 6 sokakta sathi kaplama çalışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.