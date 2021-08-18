Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda’ya forma hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda’ya forma hediyesi

İHA

Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda’ya forma hediyesi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçeli olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.
Geçtiğimiz hafta olağan genel kurulunu gerçekleştiren Seçkin Meriçeli Başkanlığı’ndaki Salihli Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımı yaptıktan sonra ilk ziyaretini Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya gerçekleştirdi.
Ziyarette yönetim kurulu üyelerini tanıtan Dernek başkanı Meriçeli, Başkan Kayda’ya günün anısına üzerinde kendi ismi yazan yeni sezon Fenerbahçe formasını hediye etti.
Dernek Başkanı Çelik ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Başkan Kayda, Salihli Fenerbahçeliler Derneğine çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’nden söyleşi
YEREL HABERLER Engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi’nden söyleşi
Turgutluspor'a genç forvet
YEREL HABERLER Turgutluspor'a genç forvet
Polisin bıçaklandığı komşu kavgasında 10 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Polisin bıçaklandığı komşu kavgasında 10 şüpheli ...
Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş Turgutluspor'da
YEREL HABERLER Bursaspor'un genç oyuncusu Berat Altındiş ...
Polisi bıçaklayan ve polislere saldıran 10 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Polisi bıçaklayan ve polislere saldıran 10 şahıs ...
Başkan Kayda, AK Partili Kıvırcık’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, AK Partili Kıvırcık’ı ağırladı
Artık musluklarından su akıyor Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti
YEREL HABERLER Artık musluklarından su akıyor Vatandaşların tankerle ...
Ömrünü atalık tohumlara adadı Çocukluğundaki tadı ararken bin bir çeşit atalık tohum oluşturdu Yaşanan pandemiyle birlikte doğal beslenmenin öneminin arttığı bir dönemde atalık tohumların da önemi arttı Manisa’da 22 yıldan fazla bir süredir atalık tohumların peşine düşen Eyüp Korkmaz: “Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geçmişteki bütün tohumları geleceğe aktarabilmek bilmek için elimden geldiğince tüm gayretimle çalışıyorum” “Bu pandemi insanları doğaya ve doğala yönlendirdi”
YEREL HABERLER Ömrünü atalık tohumlara adadı Çocukluğundaki tadı ...
Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kabakları sanat harikasına dönüştürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs salgınında hobi olarak başladı, şimdi ...
Manisa Beydere Barajı 2022’ye hazır
YEREL HABERLER Manisa Beydere Barajı 2022’ye hazır
Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara 'teşekkür plaketi'
YEREL HABERLER Yangınların söndürülmesinde destek olan firmalara ...
Manisalı judoculardan Letonya’da büyük başarı
YEREL HABERLER Manisalı judoculardan Letonya’da büyük başarı
Turgutlu tarihine iki önemli katkı
YEREL HABERLER Turgutlu tarihine iki önemli katkı
Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu
YEREL HABERLER Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu
Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu
YEREL HABERLER Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu
Hem tasarruflu hem daha aydınlık
YEREL HABERLER Hem tasarruflu hem daha aydınlık
Urganlı alt ve üstyapısıyla daha modern bir hale gelecek
YEREL HABERLER Urganlı alt ve üstyapısıyla daha modern bir hale ...
Sosyete pazarı ve sebze meyve pazarı her salı Millet Çarşısında
YEREL HABERLER Sosyete pazarı ve sebze meyve pazarı her salı Millet ...
Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de kış hazırlıkları başladı
Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden ...
Manisa’da yurt dışına kaçırılmak üzere olan lahit ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da yurt dışına kaçırılmak üzere olan lahit ele ...
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Tır motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Tır motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.