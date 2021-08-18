Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda’ya forma hediyesi

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Manisa’nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçeli olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.

Geçtiğimiz hafta olağan genel kurulunu gerçekleştiren Seçkin Meriçeli Başkanlığı’ndaki Salihli Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımı yaptıktan sonra ilk ziyaretini Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya gerçekleştirdi.

Ziyarette yönetim kurulu üyelerini tanıtan Dernek başkanı Meriçeli, Başkan Kayda’ya günün anısına üzerinde kendi ismi yazan yeni sezon Fenerbahçe formasını hediye etti.

Dernek Başkanı Çelik ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Başkan Kayda, Salihli Fenerbahçeliler Derneğine çalışmalarında başarılar diledi.

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