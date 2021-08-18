Akhisarspor reklam arıyor

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AKHİSAR (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düştüğü sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, kulübe reklam vermek isteyenler için reklam bedellerini belirledi. Akhisarspor'da isim hakkı bedeli 1 milyon 250 bin TL artı KDV, formalara göğüs reklamı bedeli 400, sırt reklamı 150, şort ve kol reklamları ise 100 bin artı KDV olarak açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2021-08-18 13:48:49



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