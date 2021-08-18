Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

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Manisa'da PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 10 kişiden 7'si gözaltına alınırken 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün Manisa'da faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçu şüphesiyle haklarında soruşturma yürütülen, Ç.Y., E.A., E.Y., H.M., M.S.Ö., Y.Ö., İ.Ö., A.E., S.Y., A.E.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda; dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalara ve tahkikata Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiği bildirildi.

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