Manisa FK, Kamerunlu Tabekou'yu kiraladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou’yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou’yu bir yıllığına kiraladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde, Kulüp CEO’su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Serge Tabekou, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Manisa Futbol Kulübü için sahada en iyi şekilde mücadele vereceğim. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapıp, Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Kulüp CEO’su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Serge Tabekou’nun önemli bir isim olduğunu ve takıma güç katacağını belirterek, oyuncuya başarı dileklerini ilettiler.



Serge Tabekou kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Serge Tabekou, 1996 yılında Kamerun’da dünyaya geldi. KAA Gent takımında profesyonel kariyerine başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 20152016 Fransa ekibi Sedan’da kiralık olarak forma giydi. 20162017 sezonunda Belçika 1. Lig ekiplerinden OH Leuven’de forma giyen genç oyuncu, 20172018 sezonunda transfer olduğu U.S. Gilloise’de 3 sezon forma giydi ve 83 karşılaşmada forma giydi. 20192020 sezonunda U.S. Gilloise formasıyla 27 maçta 8 gol kaydeden Tabekou, 20202021 sezonunda Belçika 1. Lig A ekibi Royal Mouscron’a transfer oldu. Tabekou, Royal Mouscron formasıyla 30 maçın 21’inde ilk 11 oynadı ve 4 gol atıp 2 asist yaptı.

