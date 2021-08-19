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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa TSO’nun projesi yeni istihdam kapıları açacak

İHA

Manisa TSO’nun projesi yeni istihdam kapıları açacak

Yaptığı projeler ile Türkiye’de örnek kurumlar arasında gösterilen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) desteklediği SOGEP projesi ile genç nüfusa yeni istihdam kapıları açıyor.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın iştikakçısı olduğu, Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Manisa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün ortağı olduğu ‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları kapsamında başarılı projeler arasında yer aldı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan projeler kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 13 adet proje desteklenirken, bu projeler arasında yer alan ‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi sağlayacağı istihdam taahhüttü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde takdir topladı.

Başkan Yılmaz: “Şehrimize katma değer katacak bir proje”
‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde takdir toplamasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İştirakçisi olduğumuz ‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi ile Manisa iş dünyasına yeni istihdam kapılarını açmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız projeler ile özelikle nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusunda önemli adımlar attık. Bu kapsamda yaptığımız proje ile özellikle genç işsizlere sağlanacak iş imkanı ve alacakları eğitim ile Manisa sanayisine entegre olma süreçleri hızlanacaktır. Kurulacak olan Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile SOGEP projesinin önceliklerine doğrudan katkı sağlanarak, pandeminin etkisi de dahil olmak üzere ilimizde genç işsizliğinin azaltılması, sosyal çeşitliliğin artması, yenilikçi bir sosyal girişimcilik modelinin uygulamaya geçmesi sağlanacaktır. Proje ile merkezde 12,5 dönüm üzerine kurulu Türkiye’nin tek ve en geniş alanda gece yarışlarının yapılabileceği Drone yarış pisti kurularak bölgenin bir cazibe merkezi haline gelmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda ilimizde atıl durumda bulunan arazilerimizi de verimli kullanmış olacağız. Kısacası hem işsiz nüfussa istihdam sağlanacak hem de Manisa sanayisinin kalifiye eleman sıkıntısına çare olacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda projemizin bakanlık nezdinde takdir toplaması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizden aldığımız güç ile Manisa iş dünyasının sorunlarının çözülmesi noktasında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yapacağımız yeni projeler ile Manisa sanayisinin sorunlarını azaltacak, şehrimize katma değer katacak hamleleri yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Projenin hedef gurubu genç işsizler
‘Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi’ler Yetişiyor’ projesi ile 1829 yaş aralığında COVİD nedeniyle son 6 aydır iş bulamayan genç işsizler ile engellilerin, Sevgi Evlerinde kalan gençlerin, şehit ve gazi ailesi çocukları gibi dezavantajlı gruplara istihdam kapıları açılacak. Kurulacak eğitim atölyeleri ile hava sporları alanında nitelikli elemanlar yetiştirilecek, merkezdeki yapım ve tamir atölyesindeki mevcut makine ekipmanlar ile çalışan gençlerin sanayi alanında iş bulma imkanı artacak ve Manisa’da ihtiyaç duyulan alanlarda istihdamları sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında tarımsal ilaçlama, arama kurtarma, fotoğrafçılık ve habercilik faaliyetleri alanındaki kamu kurum ve kuruluşu çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile medya sektöründe çalışmakta ya da çalışmayı planlamakta olanlar için eğitimler düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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