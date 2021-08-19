Manisa'da bin 71 kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bin 71 kök kenevir bitkisi ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi Çürüktaş mevkiinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışma sonucu, kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Ortak yapılan aramada boyları 70 santimetre ile 180 santimetre arasında değişen toplam bin 71 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.A (54), M.A (52) ve N.A (51) isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken numune alınan kenevir bitkileri yakılarak imha edildi.

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